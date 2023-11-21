بعد نجاحه في "صوت وصورة".. تفاصيل شخصية الفنان وليد فواز في "العودة"

حقق الفنان وليد فواز، نجاح كبير بشخصية عبد الغني التي ظهر فيها ضمن أحداث مسلسل "صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع، والذي أشاد به الكثيرون من روّاد السوشيال ميديا، ليعلن مشاركته من جديد في مسلسل "العودة"، وهو من إخراج أحمد حسن.

ويكشف "الدستور" تفاصيل شخصية الفنان وليد فواز، ضمن أحداث مسلسل "العودة"، في سياق السطور التالية.

يجسد الفنان وليد فواز، ضمن أحداث مسلسل "العودة" شخصية رجل يدعي فهيم، ينتمى إلى إحدى عائلات الكبار من كِبار عائلات الصعيد، وتحمل الشخصية عددًا من المفاجآت الكبيرة فقط، ليعود من خلال هذه الشخصية التي يجسدها إلى دور الصعيدي الذي ابتعد عنه لسنوات طويلة.

مواعيد عرض مسلسل العودة

وقررت الشركة المنتجة عرض المسلسل يوم 26 نوفمبر الجاري على dmc، وبالتزامن على منصة واتش ات الرقمية وذلك في الساعة 8.00 مساءًا والإعادة الأولى الساعة 2.00 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1.00 ظهرًا.

أبطال مسلسل العودة

الفنان شريف سلامة والفنانة تارا عماد والفنانة ولاء الشريف والفنان وليد فواز والفنانة صفاء الطوخى والفنانة بسنت شوقي والفنان عصام السقا والفنان حمزة العيلي والفنانة شاهيستا سعد والفنان محمد عبدالعظيم والفنان أحمد والي المسلسل من إخراج أحمد حسن ومن تأليف أمين جمال ومحمد فضل وأحمد أبو زيد توفيق ومن إنتاج تامر مرتضى.

تبدأ شبكة قنوات dmc في عرض أولى حلقات مسلسل "العودة" للنجم شريف سلامة يوم السبت المقبل 26 نوفمبر الجاري وذلك عقب انتهاء حلقات مسلسل "صوت وصورة".

ونشرت الشركة المنتجة للعمل البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، معلقة عليه “ انتظروا مسلسل العودة بدءًا من يوم 26 نوفمبر الساعة 8 مساءً على DMC”.