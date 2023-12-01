"القاهرة الإخبارية": إصابة شاب برصاص الاحتلال فى مواجهات شمال الخليل

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن إصابة شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في شمال شرق الخليل.

واشتبكت فصائل المقاومة الفلسطينية، قبل قليل، مع جنود للاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل قليل، عن استشهاد 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة.

فيما قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه.