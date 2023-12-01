الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحة فلسطين: 109 شهداء إثر العدوان على غزة منذ انتهاء الهدنة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة.

وقبل قليل، قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه.

وأضافت أن ضربات قوات الاحتلال تمركزت في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحديث حتى الآن عن سقوط 60 شهيدًا وعشرات الجرحى منذ السابعة صباحًا حتى الآن.

القاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة انتهاء الهدنة

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