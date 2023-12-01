الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر بروسيا: وفرنا كل الإمكانات لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية

نزيه النجاري
نزيه النجاري

قال السفير المصري لدى روسيا، نزيه النجاري، إن السفارة استعدت تمامًا لإدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذه الاستعدادات جرت على أكمل وجه قبل عدة أيام من بداية التصويت، وأن وزارة الخارجية وفّرت كل الإمكانات اللازمة لعملية التصويت. 

وأضاف السفير المصري، في تصريحٍ صحفي: "إن الاستعدادات على خير ما يرام وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، فنحن نلتزم بهذه التعليمات بشكل دقيق جدًا". 

40 ألف مصري في روسيا

وفيما يتعلق بعدد المصريين في روسيا المتوقع مشاركتهم في التصويت، قال النجاري: "يصل عدد أفراد الجالية المصرية في روسيا إلى حوالي 40 ألف مصري، ونأمل أن يتمكن العدد الأكبر منهم من الإدلاء بصوته".

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وأضاف السفير المصري لدى روسيا: "نحن ندرك أن المصريين في روسيا موجودون في مدن روسية كثيرة وقد لا تساعد الظروف بعضهم في الحضور إلى موسكو للإدلاء بصوته"، لافتًا إلى بداية موسم الامتحانات لدى الطلاب المصريين، مما قد لا تساعدهم ظروفهم على المشاركة.

وأكد النجاري أن السفارة تواصلت مع الطلاب المصريين في روسيا منذ فترة طويلة قبل التصويت لتوعيتهم بقواعد وتفاصيل عملية الانتخابات الرئاسية، ونشرت هذه القواعد والتفاصيل على الموقع الإلكتروني للسفارة. 

وأضاف "أن كل المصريين هنا لديهم علم بما يجب عمله ونأمل أن يتمكن الجميع من القيام بواجبه ويحضرون إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم قدر الإمكان".

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