الاب فيلبس عيسي: الكنيسة تحث المصريين على ممارسة حقوقهم في الانتخابات الرئاسية

حث الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، المصريين والأقباط على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023.

نحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال الربان فيلبس عيسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تحث الكنيسة في مناسبات مختلفة شعب الكنيسة على ممارسة حقوقهم في الانتخابات الرئاسية بكل حرية، وتابع لقد كانت مصر ولازالت بلد عريق ضارب في القدم بأهراماته الشامخة شموخ نخيلها الصامد في كل مكان، وبأديرته وكنائسه ومعابده وجوامعه القديمة، محط أنظار السياح والقاصدين من كل حدب وصوب.

وأضاف كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، هذا ما شجع الحكومة المصرية على متابعة ومواصلة ومواظبة السير في مسيرة الإصلاح والتحديث على كافة الأصعدة في كافة محافظات مصر شرقا وغربا شمالا وجنوبا، و كم رأينا تطورًا عمرانيا هائلا يقرب ويسهل ويوحد شرق وغرب البلاد، وكم انفتحنا بعلاقاتنا مع البلاد العربية والأجنبية لما فيه خير مصر.

وتابع تعليميًا وطبيا ومهنيا قفزنا قفزات كبيرة نحو الأفضل ومازلنا نتجه باتجاه الحداثة والتجديد، نعم، كل العالم ينظر إلى مصرنا كأنها البلد الثاني بعد بلده الأم نظرًا لأهميتها الدينية والتاريخية والسياحية والاستراتيجية وغيرها هي أم الدنيا بحق أرض جمعت ولازالت تجمع القريب والغريب البعيد والساكن فيها.

وواصل الأب الربان فيليبس عيسى، لن نكل ولا نمل كلنا كشعب واحد بأطيافه المتنوعة ومحافظاته الكبيرة من أن نتحد معا ونتكاتف من أجل ن نضع مصر العربية في مصاف الدول المتقدمة، لأنها تستحق ويليق بها العز والسمو والرفعة.

واختتم قائلا، نتمنى من الله أن يحفظ بلادنا الغالية ويبارك أهلها ويمنح الحكمة والقوة لقادتها ورؤساؤها ليصلوا بها إلى ميناء البر والسلام والخير.

الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج



بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات الاقتراع بالخارج



ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره (ساري الصلاحية) للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناءً عليه، يحصل على بطاقة اقتراع يتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

