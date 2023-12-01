الانتخابات الرئاسية.. المصريون بتونس يتوافدون على لجان التصويت بمقر السفارة (فيديو)

توافد المصريون في تونس على مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، تزامنًا مع فتح باب التصويت للجاليات المصرية بالخارج.

وشهد مقر السفارة المصرية في تونس إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر".

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انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة