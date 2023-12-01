الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد أبناء الجالية المصرية في اليونان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة (صور)

توافد أبناء الجالية
توافد أبناء الجالية المصرية في اليونان

توافد أبناء الجالية المصرية في اليونان، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

وأكد عدد كبير من المواطنين على دعمهم الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التي حققها، وأعلنوا عن دعمهم وتأييدهم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية للتنمية فى ربوع مصر.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

تضم قائمة المرشحين النهائية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

توافد أبناء الجالية المصرية في اليونان
توافد أبناء الجالية المصرية في اليونان
توافد أبناء الجالية المصرية في اليونان
توافد أبناء الجالية المصرية في اليونان
توافد أبناء الجالية المصرية في اليونان
توافد أبناء الجالية المصرية في اليونان
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