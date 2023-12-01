الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون فى جدة يدلون بأصواتهم (صور)

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية

توافد أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الجمعة، في أول أيام الانتخابات للمصريين بالخارج. 

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

أبناء الجالية المصرية فى جدة يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (صور)
أبناء الجالية المصرية فى جدة يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (صور)
أبناء الجالية المصرية فى جدة يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (صور)
أبناء الجالية المصرية فى جدة يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (صور)
أبناء الجالية المصرية فى جدة يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (صور)
انتخابات الرئاسة الجالية المصرية جدة الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024

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