على أنغام تسلم الأيادى.. المصريون بالخارج يشاركون بالانتخابات الرئاسية 2024

توافد المصريون، اليوم الجمعة، في كل الدول للمشاركة بأول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل.

واحتفل المواطنون في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 على أنغام “تسلم الأيادي” لدعم مصر وسط هتافات داعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وظهرت السيدات بكثافة أمام مقرات لجان التصويت، وأطلقن الزغاريط احتفالا بالعرس الديمقراطي، وتشجيعا للمواطنين في كل مكان على الإدلاء بأصوتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على أنغام “تسلم الأيادي”.

على أنغام تسلم الأيادي.. المصريون بالخارج يحتفلون بالانتخابات الرئاسية 2024

ودعم عدد كبير من المواطنين في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأعلنوا عن دعمهم وتأييدهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لتنمية مصر.

ويواصل المصريون المقيمون في الخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

بالزغاريط وأنغام تسلم الأيادي.. المصريون بالخارج يحتفلون بالانتخابات الرئاسية 2024

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

بالزغاريط وأنغام تسلم الأيادي.. المصريون بالخارج يحتفلون بالانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11 و12 ديسمبر 2023.