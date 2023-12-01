أبناء الجالية المصرية فى تشاد يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

توافد أبناء الجالية المصرية في تشاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الجمعة، في أول أيام الانتخابات.

وتوافد المصريون المقيمون فى الخارج على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

إقبال كثيف من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بدولة تشاد

إقبال كثيف من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بدولة تشاد

قائمة المرشحين

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2024 كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).