توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بلندن (صور)

توافد المصريون على سفارة مصر في لندن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب التصويت لانتخابات المصريين بالخارج في يومها الأول.

وشهدت سفارة مصر في لندن توافد أبناء الجالية على مقر السفارة بشكل ملحوظ مع بداية فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية، من مختلف الأعمار من أبناء الجالية.

ويواصل المصريون المقيمون في الخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

بالصور.. توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلندن

بالصور.. توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلندن

بالصور.. توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلندن

وأطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم، غرفة عملياته من القاهرة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، حيث يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بداية من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبلين أيام تصويت المصريين فى الخارج.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد ١٣٧ سفارة وقنصلية في ١٢١ دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).