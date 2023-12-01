الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إقبال كثيف للمصريين في دبلن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

كشف أحمد صبح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في دبلن بإيرلندا، كواليس تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه في دبلن هناك شقين بخصوص الاستعداد للانتخابات، الأول يتعلق بالسفارات والتحضيرات اللوجستية وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس.

وأضاف أن الشق الثاني يتعلق بخلية عمل لاستقبال استفسارات المواطنين حول عملية الاقتراع، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يقبلون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من جميع الفئات.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 القاهرة الإخبارية

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