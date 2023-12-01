كتائب القسام تقصف عسقلان وبئر السبع ردًا على استهداف المدنيين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن أنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردًا على استهداف المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة مستوطنة في سديروت جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأشارت إلى وقوع أضرار في مستوطنة "مفلاسيم" بغلاف غزة، بعد سقوط صاروخ أطلق من القطاع، فيما اندلعت الاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي على 6 محاور في قطاع غزة.

شهداء وجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال فى تجدد العدوان على غزة

وصباح اليوم الجمعة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طفلتين رضيعتين استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت مصادر محلية أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت منزلا لعائلة حسين غرب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات متواصلة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع، كذلك أُعلن عن استشهاد المصور الصحفي عبدالله درويش في غارات الاحتلال على القطاع.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة أحياء من مدينة غزة.