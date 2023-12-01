مصدر عسكرى إسرائيلى: الحرب فى غزة ستستمر خلال الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها

أفاد مصدر عسكري إسرائيلي، بأن الحرب في غزة ستستمر خلال الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية وقصف قطاع غزة، اليوم الجمعة، بعد أن اتهمت المقاومة الفلسطينية "حماس"، بإطلاق صواريخ على دولة الاحتلال الإسرائيلي والتراجع عن اتفاق لإطلاق سراح جميع النساء المحتجزات، في انتهاك لاتفاق الهدنة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية ووزارة الداخلية في غزة أن إسرائيل شنّت غارات جوية ومدفعية في أنحاء القطاع بعد انتهاء الهدنة، بما في ذلك مدينة رفح الفلسطينية قرب الحدود مع مصر.