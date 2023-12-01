الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد استشهاد مصور بقناة الأقصى.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال لـ71 صحفيا

المصور الصحفي عبد
المصور الصحفي عبد الله درويش

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 71 صحفيًا بعد الإعلان عن استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية.

 وأفاد الإعلامي الحكومي في غزة، باغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين يهدف لطمس الحقيقة، ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية.

وجدد العدوان الإسرائيلي صباح اليوم عدوانه علي قطاع غزة، عقب هدنة استمرت 7 أيام تخللها تبادل للأسري الفلسطينيين والمحتجزين لدي المقاومة.

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شهداء وجرحي غالبيتهم من النساء والأطفال في تجدد العدوان علي غزة

وصباح اليوم الجمعة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من  قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طفلتين رضيعتين استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت مصادر محلية، أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت منزلا لعائلة حسين غرب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات متواصلة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع، كذلك أُعلن عن استشهاد المصور الصحفي عبدالله درويش في غارات الاحتلال على القطاع.

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وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة أحياء من مدينة غزة.

تجدر الإشارة إلي أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

غزة الشهداء الصحفيين قناة الأقصى الإحتلال الإسرائيلي الصحفيين

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