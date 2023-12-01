القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة كيسوفيم فى غلاف غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم في غلاف غزة.

وفي السياق، أكد الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، استقبال عشرات الجرحى بمستشفى ناصر بخان يونس جراء الغارات الإسرائيلية، موضحًا أن الوضع أكثر تعقيدًا وسوءًا لعدم وجود أماكن للجرحى الذين يصلون إلى المستشفى.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نستطيع تنفيذ خططنا الصحية في الوقت الراهن بسبب الحرب الجارية على قطاع غزة".