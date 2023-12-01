مدير مستشفى غزة الأوروبي: مجمع الشفاء يقدم خدمة غسيل الكلى لـ27 مريضا فقط

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي: "نواجه نقصا حادا في الطواقم الطبية بالقطاع بعد استهداف قوات الاحتلال مئات الأطباء والطواقم الطبية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "استقبلنا الليلة الماضية 28 مريضا من بينهم ثلاثة أطفال خدج".

وأوضح الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن مستشفيات شمال غزة خرجت جميعا عن الخدمة ومجمع الشفاء يقدم خدمة غسيل الكلى لـ27 مريضا فقط.

وأكد أن الوضع أكثر تعقيدا وسوءا لعدم وجود أماكن للجرحى الذين يصلون إلى المستشفى، إذ تم استقبال عشرات الجرحى بمستشفى ناصر بخان يونس جراء الغارات الإسرائيلية.