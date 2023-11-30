الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك من أجل معرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بمعاش تكافل وكرامة خاصة مع توفير إمكانية معرفته من المنزل من خلال رابط وفرته وزارة التضامن الإجتماعي للمواطنين للتسهيل عليهم بدلا من الذهاب لمكان ما من أجل معرفة التفاصيل يمكنك الإستعلام من خلال الرقم القومي من المنزل بشكل بسيط وسهل.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

ووفرت وزارة التضامن الإجتماعي إمكانية معرفة التفاصيل الكاملة لمعاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي الخاصة بكل مواطن،  وتستطيع عمل استعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: من هنا.

مجلس الوزراء يوافق على قواعد واجراءات صرف مساعدات تكافل وكرامة 

وقرر مجلس الوزراء ضم فئات جديدة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، ويتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

وزارة التضامن الإجتماعي توفر إمكانية تقديم شكاوى فى معاش تكافل وكرامة لتوفير حياة كريمة للماوطنين

 ووفرت وزارة التضامن الإجتماعي إمكانية تقديم شكاوى خاصة بمعاش تكافل وكرامة وذلك من خلال القيام بإتباع بعض التعليمات الخاصة بتقديم الشكاوى فى معاش تكافل وكرامة وذلك لضمان معرفة كافة المعوقات التى تواجه المواطنين لإمكانية التعامل الفوري معاه وذلك لتوفير أعلى مستوي من الخدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإستماع لمشاكلهم ومحاولة حلها بشكل جذري.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة

كيفية تقديم شكوى خاصة في معاش تكافل وكرامة لعام 2023

حيث يمكن للمواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، من بينها الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680، أو تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: من هنا، وكذلك التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني التالي: من هنا.

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