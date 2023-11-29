الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد من وزارة التنمية المحلية

اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية المكلفة بمتابعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، استعدادا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول، حيث ضمت اللجنة، كل من هاني محمد عبدالوهاب رئيسا للجنة، وسباعي فؤاد، وريمون راجح لوندي عضوا اللجنة، وذلك بحضور حسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واحمد عبدالخالق مدير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

استعرض محافظ قنا مع الوفد حجم المعدات التى تمتلكها المحافظة، وأنواعها، ومدى كفائتها، مؤكدا أن المحافظة تحرص على إجراء أعمال الصيانة الدورية لتلك المعدات لضمان استمراريتها فى العمل، مشيرا إلي أن المحافظة نظمت العديد من تجارب الاصطفاف الناجحة للمعدات الهندسية التى تمتلكها الوحدات المحلية وشركات المرافق للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أى طوارئ.

أضاف الداودي أن المحافظة نظمت اليوم اصطفاف للمعدات الهندسية، بنسبة 25 % من اجمالى المعدات التى تمتلكها الوحدات المحلية للمدن وشركات المرافق، لافتا إلى أن مركز أبوتشت شارك بعدد 18 مُعدة، ومركز فرشوط شارك بعدد 9 معدات، ومركز نجع حمادى شارك بعدد 20 مُعدة، ومركز دشنا شارك بعدد 22 مُعدة، ومركز الوقف شارك بعدد 11 مُعدة، ومركز قنا شارك بعدد 45 مُعدة، ومركز نقادة شارك بعدد 9 معدات، ومركز قفط شارك بعدد 13 مُعدة، ومركز قوص شارك بعدد 18 مُعدة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى شاركت بعدد 7 معدات، إضافة إلى الدفع بعدد 6 سيارات اسعاف لتأمين الاصطفاف، مشيرا إلى أن الاصطفاف ضم مجموعة متنوعة من المعدات الهندسية شملت ( 7 لودر – 1 بلدوزر – 4 مكبس – 2 جريدر – 9 سيارات كسح – 18 فنطاس مياه – 56 قلاب – 21 سيارة سلم كهربائى – 5 هوك ليفت – 18 سيارة نقل مفرد – 3 جرار زراعى – 1 هراس – 5 لودر زاحف – 1 ونش انقاذ - 1 سيارة مكنسة – 3 حفار – 2 شفاط – 1 باك لودر – 4 سيارة دوبل كابينة – 1 تريلا حاملة معدات – 1 تريلا كبيرة قلاب ).

وأكد المحافظ أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن رفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل.

عقب ذلك، توجه وفد وزارة التنمية المحلية يرافقه حسام حموده سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واحمد عبدالخالق مدير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى موقع الاصطفاف بمدينة قنا الجديدة للمرور على جميع المعدات المصطفة، ومراجعة كفاءة المُعدة وحالتها الفنية، من خلال فحص الاطارات والموتور وأدوات الصيانة الخاصة بكل مُعدة.

كما تم تكليف السائقين بتشغيل المعدات وإجراء تجارب للمهام الخاصة بكل مُعدة، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للقيام بمهامها الأساسية، ومن جانبهم أثنى أعضاء وفد وزارة التنمية المحلية على الاستعداد الجيد من قِبل محافظة قنا، وحسن التنظيم، ودرجة كفاءة المعدات، وطالبوا المسئولين بضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيلها ليكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها، وقدموا الشكر للقيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لجهودهم المبذولة في التنظيم الجيد للاصطفاف.

قنا محافظة قنا محافظ قنا أشرف الداودي محافظ قنا وزارة التنمية

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