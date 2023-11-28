الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «تعليم قنا»: إلغاء تكليف مدير مدرسة وإحالة آخر للتحقيق

وكيل تعليم قنا
وكيل تعليم قنا

أحال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، مدير ووكيل مدرسة وحدة أبو دياب غرب الإبتدائية المجمعة إلى الشئون القانونية بالمديرية نظرا لتقصيرهما في إحكام إغلاق أبواب المدرسة والسماح للطلاب بالتعامل مع الباعة الجائلين وتدني مستوى النظافة، كما قرر الوكيل إلغاء تكليف مدير مدرسة أبو دياب غرب الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية وعودته للتدريس لغياب الانضباط داخل المدرسة وإهمال توزيع الإشراف اليومي والاحتياطي.
 

جدير بالذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا  استأنف جولاته الصباحية المفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية  ومدى جاهزية المدارس المخصصة كمقرات انتخابية  ، حيث شهد الوكيل طابور الصباح بمدرسة اولاد سرور للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية وأحال المتغيبين بالمدرسة إلى الشئون القانونية بالإدارة، وتكليف المتابعة والتوجيه المالي والإداري بمتابعة المدرسة وتلافي اي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة.


كما شدد السيد على تكثيف أعمال النظافة بالافنية والحجرات المخصصة للاقتراع، والمراجعة الدورية للمرافق داخل المدرسة و تفقد  أيضا مدرسة القناوية الإبتدائية، وراجع حجرات الاقتراع واماكن الاستراحة للناخبين، ولفت خلال حواره مع رئيس قرية القناوية الى تنفيذ توجيهات اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا بتنظيف مدخل المدرسة، والتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والقرى لإعداد اللجان بشكل لائق بالحدث الانتخابي.

بينما أشار وكيل وزارة التعليم|، خلال حواره مع طلاب مدرسة الشهيد محمد سليم الثانوية المشتركة بالقناوية إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي  مع افضل وامهر معلمي القرية بناء على ترشيح الطلاب، كما أثنى على انضباط أعمال الامتحانات الشهرية للطلاب ومستوى النظافة بالمدرسة.

قنا تعليم قنا وزارة التربية والتعليم دشنا في قنا محافظة قنا

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