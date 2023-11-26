الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط عنصر إجرامي خطير في مركز دشنا بقنا

ضبط عنصر إجرامي
ضبط عنصر إجرامي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تحت إشراف اللواء أحمد البديوي، القبض على عنصر إجرامي خطير تسبب في قطع التيار الكهربائي يومين عن منطقته وقتل شاب بطلق ناري، في نجع سعيد، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التخقيقات اللازمة مع المتهم بمركز دشنا

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بتمكن قوة أمنية من القبض على "إمام.ع، وشهرته "ه" وشقيقه وآخر أثناء اختبائه عند أقاربه بدائرة المركز.

أوضحت تحريات المباحث أن المتهم تسبب في قطع التيار الكهربائي عن منطقته يومين بعد ضربه الضغط العالي، كما قتل شاب يُدعى عادل.ع منذ أيام، بسبب خصومة ثأرية في نجع سعيد مركز دشنا.

تم القبض على المتهم وآخرين بعد أيام من البحث عليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا امن قنا دشنا محافظ قنا مركز دشنا

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