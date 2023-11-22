الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" بمركز قنا تعقد اجتماعا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز قنا برئاسة العمدة عز كرار، اجتماعا موسعا بمقر الأمانة بمدينة العمال لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال الخروج بكثافة لصناديق الاقتراع.

جاء ذلك بحضور عبدالباسط قمحي، أمين التنظيم، والأمناء المساعدين لأمانة مركز قنا، وأمناء اللجان النوعية  وأمناء الوحدات الحزبية لقرى مركز قنا.

وقال العمدة عز كرار، إن الاجتماع ناقش خطط تحرك الأمانات النوعية والوحدات الحزبية بالمركز لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والخروج بكثافة لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا على دعم كافة الكوادر الحزبية والتنظيمية وأهالي مركز قنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على الدولة المصرية واستكمالا لمسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

“مستقب وطن قنا” يناقش خطته لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

في سياق أخر، كانت قد عقدت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا اجتماعا موسعا بمقر الحزب بمدينة قنا لمناقشة بدء تنقيذ خطتها لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور عمرو طارق السباعي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، والدكتور عبد الرحمن يحي خلاوي، أمين الشباب بالمحافظة، والأمناء المساعدين للتنظيم وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب بالمحافظة.

وقال عمرو طارق السباعي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بقنا، إن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الاستحقاق الانتخابي القادم إيمانا منا بقدرته علي قيادة سفينة الوطن إلي بر الأمان وخاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ولتحقيق مزيدا من البناء في طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا أنه قد تم وضع خطة عمل متكاملة لجميع الأمانات لدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة وتحقيق أعلي معدلات المشاركة للمواطنين.

ومن جهته، قال الدكتور عبد الرحمن يحيي خلاوي، أمين الشباب بالمحافظة، إن الاجتماع ناقش تنفيذ خطة عمل الأمانة والتي ترتكز علي توعية الشباب بحجم الانجازات التي تحققت علي الأرض وأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة للحفاظ على الدولة المصرية وكذلك خطة الحشد لصناديق الاقتراع وتشكيل غرفة عمليات مركزية متصلة بأمانات الشباب على مستوى المحافظة لتذليل أي عقبات قد تواجه فرق العمل على الأرض، مؤكدا على أن الأمانة تستهدف تحقيق أعلى نسب مشاركة للشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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