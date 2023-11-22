انتهاء أزمة مياه الشرب بقرية الرحمانية.. و«مياه نجع حمادي»: رفعنا كفاءة الخطوط

أعلن المهندس محمود حسين، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، عن حل أزمة ضعف المياه بقرية الرحمانية بشرق النيل، ضمن خطة الإحلال والتجديد في خطوط المياه التي بدأتها الشركة.

وقال رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز نجع حمادي، أنه قد تم توصيل خطوط مياه جديدة بقرية الرحمانية قبلي، لحل أزمة ضعف وصول المياه بشكل جذري وبحلول علمية، بعد شكاوى عدد من المواطنين في القرية خلال الفترة الماضية، وبناءًا على توجيهات المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بقنا، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ الإقليم.

وأضاف “حسين” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم فحص المشكلة فور شكوى المواطنين خلال الفترة الماضية، وتم تشكيل لجنة فحص ومرور داخل القرية، وعلى الفور تم وضع القرية ضمن خطة الإحلال والتجديد التي بدأتها الشركة.

وأشار رئيس فرع شركة مياه الشرب بنجع حمادي، إلى أن الشركة نجحت فى توصيل خطوط مياه جديدة للقرية، مؤكدًا أن المشكلة لن تحدث مرة آخرى وستعود المياه على مدار الساعة وبشكل يومي دون انقطاع.

كان قد تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انتظام سير العمل بورشة النجارة التابعة للمحافظة بقرية الجبلاو، وذلك للإطلاع على مراحل إنتاج المنتجات الخشبية، والاطمئنان على جودتها وتطبيق المعايير القياسية، يأتى ذلك في إطار رؤية المحافظة نحو تعظيم مواردها لخدمة المواطنين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا

ومن جانبه أوضح المحافظ، أنه تم استغلال مجموعة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأخشاب، والتى لم تكن مستغلة، بهدف إنشاء الورشة لتعظيم موارد المحافظة، حيث تختص الورشة بإنتاج المنتجات الخشبية، والمستلزمات المطلوبة بمشروعات الأمن الغذائي واحتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة، بالإضافة إلى إمكانية بيع الفائض من الإنتاج إلى الهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال والقطاع الخاص.