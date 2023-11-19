الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتابع جاهزية المعدات بالوحدات التنفيذية وقدرتها على مجابهة الأزمات

محافظة قنا
محافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الحالة الفنية وصلاحية المعدات بوحدات الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتأكد من جاهزية هذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها حال حدوثها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية ومسئولى المرور، والحماية المدنية، والإسعاف ومختلف القيادات التنفيذية، وذلك في مكتبه داخل الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الأحد، وفقًا لبيان صحفي صادر عنه.

 المحافظ يستعرض تقريرًا مفصلًا عن حالة المعدات

واستعرض محافظ قنا تقريرًا مفصلًا، مُوضحًا به عدد المعدات بكل وحدة إدارية ونوعيتها، والحالة الفنية لكل مُعدة، وعدد المعدات الصالحة والمُعطلة، وموقف المعدات المُعطلة من التكهين، ومدى جاهزية أماكن الإخلاء والإغاثة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية قامت بالمرور على مقار الحملات الميكانيكية للوحدات الإدارية للتأكد من صلاحية المعدات وكفاءتها في جميع الوحدات والجهات التنفيذية والإدارية.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات المُعطلة، وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بشكل دائم في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، مؤكدًا على أهمية التدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الأحد، أن أمن وسلامة المواطنين أمانة ومسئولية تقع على عاتقنا جميعًا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيّرات مناخية يترتب عليها حدوث كوارث وأزمات طبيعية تهدد حياة المواطنين.

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