مقتل تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

شنت مديرية أمن قنا حملة اليوم، لضبط هاربين من أحكام قضائية وخارجين عن القانون في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

وأسفرت الحملة عن قتل "ع.ح"، في الثلاثينات من العمر، هارب من أحكام قضائية وتاجر مخدرات، بعد أن بادر بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن أثناء محاولتهم القبض عليه، فأصيب بطلقات نارية أودت بحياته داخل قرية دندرة.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.