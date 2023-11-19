الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

حملة امنية
حملة امنية

شنت مديرية أمن قنا حملة اليوم، لضبط هاربين من أحكام قضائية وخارجين عن القانون في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

وأسفرت الحملة عن قتل "ع.ح"، في الثلاثينات من العمر، هارب من أحكام قضائية وتاجر مخدرات، بعد أن بادر بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن أثناء محاولتهم القبض عليه، فأصيب بطلقات نارية أودت بحياته داخل قرية دندرة.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا أخبار محافظ قنا محافظة قنا امن قنا وزارة الداخلية

مواد متعلقة

انطلاق تدريب "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى" بنجع حمادى غدًا

تنقلات جديدة في قيادات الوحدات المحلية بقنا

سيدات قنا يحتشدن فى أكبر مؤتمر نسائى بالصعيد لدعم السيسى (فيديو)

دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بقنا

محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان مراسم قرعة الحج العلنية بالصالة المغطاة

محافظ قنا يعلن انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاستقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه (خاص)

عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

أسامة الغزالى حرب يعتذر عن "حسن ظنه بالإسرائيليين"

"حكاية وطن".. إنجازات الدولة فى مجال الطاقة على مدار الـ9 سنوات الماضية

مباحثات مصرية أمريكية مكثفة لتحقيق الهدنة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024.. الرسوم والأوراق المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة