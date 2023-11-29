أستاذ علاقات دولية: طوفان الأقصى من أروع ملاحم البطولات

قال الدكتور صلاح قيراطة، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما قامت به المقاومة الفلسطينية من أروع ملاحم البطولات، رغم الإمكانيات القليلة، حيث استطاعت الفصائل الفلسطينية أن تحدث تغييرًا ملحوظاَ في الشارع الأوروبي.

طوفان الأقصى

وأكد صلاح قيراطة، خلال مداخلة لقناة الغد، أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تسحب زمام المبادرة، وأن ما فعلته في يوم 7 أكتوبر كسر هيبة الجيش الإسرائيلي، فكان له تأثير كبير في الشارع الأوروبي.

وتابع: "التغييرات التي أعقب عملية طوفان الأقصى ليس كما كان قبله، وأصبح العالم على قناعة بضرورة حل الدولتين، والتعامل من خلال القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، وأعتقد أننا أصبحنا أقرب ما نكون من حل الدولتين".

العدوان الصهيوني الغاشم

واستطرد: "الموقف الإسباني كان نزيهًا ومتميزًا منذ بدايات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانحاز إنسانيًّا وأخلاقيًّا إلى قطاع غزة وهو يواجه مجازر بشعة، ويمكن الإشارة إلى إنه منذ الساعات الأولى للحرب، التي استهدفت تدمير قطاع غزة، كان الموقف الإسباني معارضًا لموقف الاتحاد الأوروبي الساعي لوقف المساعدات الإنسانية لغزة، وكان الموقف الإسباني معارضًا لتوجه الاتحاد".