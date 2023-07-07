ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سيقلب موازين الحرب.. أمريكا تقرر إرسال هذا السلاح لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور صلاح قيراطة، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية المُحرمة دوليًا في حربها ضد روسيا.

وأضاف قيراطة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك من يقول إن روسيا استخدمت القنابل العنقودية لكن ذلك ليس مؤكدًا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تزويد كييف بكل ما يلحق الضرر بروسيا، مضيفًا: "القنابل العنقودية هي سلاح ممنوع دوليًا"، مؤكدًا أنه إذا حدث ذلك فإن موازين الحرب ستنقلب.

وعن اعتراض بعض الدول على استخدام القنابل العنقودية في الحرب الروسية الأوكرانية، قال قيراطة: "لا أظن أننا أمام اختلاف بين دول حلف شمال الأطلسي على ذلك خصوصًا أن أمريكا هي التي تسيطر على المشهد".

أمريكا الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية قنابل عنقودية روسيا أوكرانيا

الأكثر قراءة

كيف شكّل هجوم كمين البرث تحولًا فى مواجهة الإرهابيين؟

تبدأ الأحد.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

مصرع وإصابة 3 مواطنين فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

ينطلق 13 يوليو.. التفاصيل الكاملة لمهرجان العلمين الجديدة 2023

الحكم في طعون مرتضى منصور بقضايا "الخطيب" غدا

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية