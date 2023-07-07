سيقلب موازين الحرب.. أمريكا تقرر إرسال هذا السلاح لأوكرانيا

قال الدكتور صلاح قيراطة، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية المُحرمة دوليًا في حربها ضد روسيا.

وأضاف قيراطة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك من يقول إن روسيا استخدمت القنابل العنقودية لكن ذلك ليس مؤكدًا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تزويد كييف بكل ما يلحق الضرر بروسيا، مضيفًا: "القنابل العنقودية هي سلاح ممنوع دوليًا"، مؤكدًا أنه إذا حدث ذلك فإن موازين الحرب ستنقلب.

وعن اعتراض بعض الدول على استخدام القنابل العنقودية في الحرب الروسية الأوكرانية، قال قيراطة: "لا أظن أننا أمام اختلاف بين دول حلف شمال الأطلسي على ذلك خصوصًا أن أمريكا هي التي تسيطر على المشهد".