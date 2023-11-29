صافرة مغربية لإدارة مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في الكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكم مباراة فيوتشر والهلال الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الهلال الليبي، على ملعب "شهداء بنينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فيوتشر ضد الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

حكم مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في الكونفدرالية

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في الكونفدرالية، إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه كلًا من يحيى نوهيل مساعد أول، وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثانٍ، ومعهم كيش مصطفى حكمًا رابعًا، بينما يراقب المباراة أنجيسوم أوجباماريم من إريتريا.

ترتيب فيوتشر في جدول ترتيب المجموعات بالكونفدرالية

ويتواجد فريق مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم أندية سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق فريق فيوتشر فوزًا ثمينًا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

بينما تلقى فريق الهلال الليبي هزيمة قاسية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين دون رد، في الجولة الافتتاحية ببطولة الكونفدرالية.

ويتواجد فريق فيوتشر حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد ثلاث نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر بفارق الأهداف فقط.

موعد مباراة فيوتشر المقبلة في دوري نايل

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره مودرن فيوتشر على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المتوقع أن تنطلق مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في دوري نايل، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.