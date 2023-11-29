نهال عنبر لـ"الدستور": أعلن دعمي الكامل للسيسي في حل القضية الفلسطينية

أكدت الفنانة نهال عنبر على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، وعلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعيدة كل البعد عن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً أن اليوم هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها يوم 29 نوفمبر أو حواليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا بناء على قرار الجمعية العامة رقم 32/40B في ديسمبر 1977، وهو احتفال رسمي في ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 (د-2)، في 29 نوفمبر 1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين.

وتابعت عنبر في تصريحات خاصة لـ "الدستور" قائلًة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يدعو زعماء العرب للمطالبة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، لأنه يعلم جيدًا المزاعم الصهيونية في الاستيلاء على سيناء، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس تمامًا ونحن نأيده فيه".

وأشارت الفنانة نهال عنبر إلى أن دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيتهم قوي وواضح للعالم أجمع، لأنه يعتبر أن هذه القضية مصرية وستظل هي قضيتنا إلى يوم الدين.

واختتمت الفنانة نهال عنبر حديثها: "أنا بحب السلم وضد الحرب، ولكن أن تكون بعزة وكرامة للفلسطينيين وليست إبادة وإهانة"، موضحة أن دور مصر ظهر جليا للعالم في الهدنة التي حدثت ومدت إلى يومين إضافيين كل هذا حدث بسبب دور مصر القوي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نهال عنبر تشيد بجهود الرئيس في القضية الفلسطينية

وأشادت الفنانة نهال عنبر، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعمه للقضية الفلسطينية، مؤكدًة أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد خلف قرارات وجهود الرئيس السيسي دعمًا للقضية الفلسطينية وتأكيدًا على رفض مخطط التهجير وتصفية القضية.