بعد مشاركتها فى جنازة طارق عبد العزيز.. نهال عنبر تتعرض لوعكة صحية (خاص)

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تعرضها لوعكة صحية شديدة اليوم الثلاثاء، متابعًة: "كنت كويسة امبارح جدًا.. وحضرت جنازة صديقي الراحل طارق عبد العزيز، لكن بسبب التغيرات الجوية تعبت بس الحمد لله".

وتابعت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "عندي نازلة برد شديدة جدًا، ووصلت درجة حرارتي إلى 39 درجة مئوية، مع كحة شديدة، إلا أن الطبيب طمأني أنها بسبب التغييرات الجوية التي تحدث في الوقت الحالي"، طالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.



وذهب عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني لتوديعه قبل مثواه الأخير، على رأسهم الفنانة نهال عنبر، التي أكدت أنه كان أقرب الأصدقاء لها من الوسط، متابعًة: "إنسان خفيف ومحترم، وحقيقي نقدر نقول عليه شبه الملائكة، وعمر ما حد اشتكي منه أبدًا في الوسط الفني وحقيقي الناس كلها زعلانة عليه".

توفى طارق عبدالعزيز، مساء أمس، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية وإصابته في عضلة القلب وتشنجات، ونقل طارق عبدالعزيز إلى المستشفى ودخل العناية المركزة، ولكن توفى بعد دخوله بدقائق، ووقع أثناء تصوير مشاهده في مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير.

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان طارق عبدالعزيز كان من المفترض أن يظهر ضمن أبطال مسلسل “بقينا اتنين"، والمسلسل مكون من 20 حلقة وكان يحمل اسم "قائمة الأماني"، قبل أن يتم تغييره إلى "بقينا اتنين"، من بطولة شريف منير ومجموعة من النجوم.

قصة مسلسل "بقينا اتنين"



يتسم المسلسل بالطابع الاجتماعي النفسي اللايت كوميدي ويتناول صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية.