السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نهال عنبر لـ"الدستور": الرئيس السيسي أحبط المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين

الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر

أشادت الفنانة نهال عنبر، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا للقضية الفلسطينية، مؤكدًة أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد خلف قرارات وجهود الرئيس السيسي دعمًا للقضية الفلسطينية وتأكيدًا على رفض مخطط التهجير وتصفية القضية.

وتابعت “عنبر” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل ما يقدمه لحل القضية الفلسطينية، وحقيقي مش عشان بحبه، هو رجل الشدائد، وفاهم كويس هو بيعمل إيه، وإزاي يحافظ على مصر".

وأعربت عن سعادتها بنجاح الجهود المصرية في توصيل المساعدات لأهالي قطاع غزة، وعبور أول 20 شاحنة إغاثة من خلال معبر رفح في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وعلقت: “حقيقي الرئيس السيسي، عامل مجهود عظيم جدًا في القضية الفلسطينية، لإحباط المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية”.

عبور أول 20 شاحنة للجانب الفلسطيني 

وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين بمختلف الأطياف والفئات أمام معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية والمطالبة بدخول الشاحنات، وبمجرد دخولها لقطاع غزة تعالت الهتافات من قبل الحاضرين، والذين رددوا "يا فلسطين يا فلسطين.. هما دول المصريين" وحلقت أعلام فلسطين ومصر في سماء معبر رفح.

وفتح معبر رفح البري أبوابه، صباح اليوم السبت، لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوان عنيف من الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويتعرّض قطاع غزة لحصار عنيف، قطعت خلاله إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والغذاء عن سكان قطاع غزة، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

الفنانة نهال عنبر نهال عنبر القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

بعد ثنائية إيفرتون.. أرقام قياسية حققها محمد صلاح

طبق دش ينهى حياة شاب فى إمبابة: ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان