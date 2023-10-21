نهال عنبر لـ"الدستور": الرئيس السيسي أحبط المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين

أشادت الفنانة نهال عنبر، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا للقضية الفلسطينية، مؤكدًة أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد خلف قرارات وجهود الرئيس السيسي دعمًا للقضية الفلسطينية وتأكيدًا على رفض مخطط التهجير وتصفية القضية.

وتابعت “عنبر” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل ما يقدمه لحل القضية الفلسطينية، وحقيقي مش عشان بحبه، هو رجل الشدائد، وفاهم كويس هو بيعمل إيه، وإزاي يحافظ على مصر".

وأعربت عن سعادتها بنجاح الجهود المصرية في توصيل المساعدات لأهالي قطاع غزة، وعبور أول 20 شاحنة إغاثة من خلال معبر رفح في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وعلقت: “حقيقي الرئيس السيسي، عامل مجهود عظيم جدًا في القضية الفلسطينية، لإحباط المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية”.

عبور أول 20 شاحنة للجانب الفلسطيني

وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين بمختلف الأطياف والفئات أمام معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية والمطالبة بدخول الشاحنات، وبمجرد دخولها لقطاع غزة تعالت الهتافات من قبل الحاضرين، والذين رددوا "يا فلسطين يا فلسطين.. هما دول المصريين" وحلقت أعلام فلسطين ومصر في سماء معبر رفح.

وفتح معبر رفح البري أبوابه، صباح اليوم السبت، لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوان عنيف من الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويتعرّض قطاع غزة لحصار عنيف، قطعت خلاله إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والغذاء عن سكان قطاع غزة، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.