ليلى زاهر بعد مرور شاحنات الإغاثة الإنسانية معبر رفح: الله أكبر

شاركت الفنانة ليلي زاهر، جمهورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، فرحتها بعبور شاحنات الإغاثة المصرية إلى دولة فلسطين، وذلك في محاولة منهم لإنقاذ أهل غزة مما يتعرضون له من نقص المياه والموارد الطبية.

وشاركت الفنانة ليلي زاهر، نجلة الفنان أحمد زاهر، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، مقطع فيديو لدخول شاحنات المساعدة عبر معبر رفح، وعلقت عبر خاصية استوري لحسابها على إنستجرام: "الله أكبر، الحمد لله".

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع منشور الفنانة ليلي زاهر، التي أظهرت فيه فرحتها الكبيرة بتمكن الشباب الموجودين عند معبر رفح في إيصال الشاحنات الخاصة بالإغاثة إلى أهل غزة، الذين يتعرضون لعقاب جماعي من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

دخول الشاحنات وعبورها معبر رفح

وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين بمختلف الأطياف والفئات عند معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية والمساعدة في دخول الشاحنات، والتي بمجرد دخولها لقطاع غزة تعالت الهتافات من قبل الحاضرين، والذين رددوا "يا فلسطين يا فلسطين.. هما دول المصريين" وحلقت أعلام فلسطين ومصر في سماء معبر رفح.

وعادت شاحنات الإغاثة التي عبرت معبر رفح، قبل قليل، إلى الجانب المصري مرة أخرى، وذلك بعد أن أنزلت حمولاتها في الجانب الفلسطيني، حيث استقبلتها ناقلات تابعة للأونروا والمنظمات الحقوقية الموجودة في جنوب قطاع غزة.

وفتح معبر رفح البري أبوابه، صباح اليوم السبت، لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوان عنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويتعرّض قطاع غزة لحصار عنيف، قطعت خلاله إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والغذاء عن سكان قطاع غزة، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.