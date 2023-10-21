السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مى كساب بعد مرور شاحنات الإغاثة الإنسانية من معبر رفح: فلسطين قضيتنا الأولى

مي كساب
مي كساب

عبّرت الفنانة مي كساب عن سعادتها بدخول المساعدات لأهالي فلسطين بعد معاناتهم خلال الفترة الماضية من القصف المستمر على قطاع غزة، لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، خاصةً بعد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين، واستهداف الأطفال والعُزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وكتبت الفنانة مي كساب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًة: "ألف حمد وشكر لله دخلت 20 شاحنة بمستلزمات طبية لازم نكمل عشان كل الشاحنات تدخل كمان فلسطين قضيتنا الأولى"، وحرص رؤساء العالم على حضور القمة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة القضية الفلسطينية الحالية، ووقف قصف الاحتلال الغاشم على قطاع غزة.

مساعدات المصريين عند معبر رفح

وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين بمختلف الأطياف والفئات عند معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية والمساعدة في دخول الشاحنات والتي بمجرد دخولها لقطاع غزة تعالت الهتافات من قبل الحاضرين والذين رددوا "يا فلسطين يا فلسطين.. هما دول المصريين" وحلقت أعلام فلسطين ومصر في سماء معبر رفح.

وعادت شاحنات الإغاثة التي عبرت معبر رفح، قبل قليل، إلى الجانب المصري مرة أخرى، وذلك بعد أن أنزلت حمولاتها في الجانب الفلسطيني، حيث استقبلتها ناقلات تابعة للأونروا والمنظمات الحقوقية الموجودة في جنوب قطاع غزة. 

وفتح معبر رفح البري أبوابه، صباح اليوم السبت، لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوان عنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويتعرّض قطاع غزة لحصار عنيف، قطعت خلاله إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والغذاء عن سكان قطاع غزة، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

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