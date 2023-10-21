السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

آية سماحة لـ"الدستور" عن عبور شاحنات الإغاثة: رجالة وربنا ينصر الفلسطينيين

آية سماحة
آية سماحة

أعربت الفنانة آية سماحة، عن سعادتها الكبيرة بعبور شاحنات الإغاثة والتي تحمل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد انتظار دام لأكثر من 7 أيام، تحت شعار "مرابطون حتى الإغاثة".

وتابعت سماحة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "فرحانة بخروج المساعدات الإغاثية الإنسانية لأهلنا في غزة وأهل فلسطين، حقيقي ربنا ينصرهم ويقويهم، إحنا معاكم بقلوبنا وبندعمكم، وهنقدم ليكم كل ما في استطعتنا من تبرعات، ومساعدات للهلال الأحمر المصري".

وأكدت الفنانة آية سماحة، أن الشباب المتواجد على الحدود عند معبر رفح لا يمكن وصفهم إلا بأنهم "رجالة"، متابعًة: "ربنا معاهم وينصرهم ويسعدهم يارب كما أسعدونا وأدخلوا الفرحة في قلوبنا".

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سجدة شكر بعد عبور رفح

وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين بمختلف الأطياف والفئات على معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية والمساعدة في دخول الشاحنات والتي بمجرد دخولها لقطاع غزة تعالت الهتافات من قبل الحاضرين والذين رددوا "يا فلسطين يا فلسطين.. هما دول المصريين" وحلقت أعلام فلسطين ومصر في سماء معبر رفح.

وأدى المتطوعون أمام معبر رفح من الجانب المصري سجدة شكر لله مع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وتجمع مئات الشباب من الفرق الإغاثية أمام بوابات معبر رفح، للتعبير عن فرحتهم ببدء دخول المساعدات من معبر رفح لقطاع غزة.

وبذلت مصر جهدًا كبيرًا في اليوم الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بدأ بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي غرفة الأزمات في مقر الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمراقبة تطورات الأزمة ومدة تأثيرها على استقرار الوضع الأمني الإقليمي، وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول، ثم تفرع الجهد المصري ليشمل الدور الإنساني المتمثل في فتح معبر رفح، وإعلان حالة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمصابين.

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