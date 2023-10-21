متطوع أمام معبر رفح: اليوم نجنى ثمار جهودنا بوصول المساعدات للفلسطينيين

أعرب محمود محمد عبدالسلام، أحد المتطوعين أمام معبر رفح، عن سعادته ببدء دخول قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن سعادته لا توصف بدخول المساعدات.

وقال، خلال حديثه لـ"الدستور": "الحمد لله، رسميًا بداية دخول القافلة معبر رفح"، مشيرًا إلى أنه ظل أمام معبر رفح 9 أيام للمساهمة في دخول القوافل الإغاثية، وكان يعمل على ترتيب الكراتين الإغاثية، وتم ترتيبها في الأيام الأخيرة وفقًا لأهميتها واحتياجات الجانب الفلسطيني.

وأضاف محمود: "اليوم نجني ثمار مجهودنا طوال الأيام الماضية عبر دخول المساعدات الإغاثية معبر رفح لتسليم المساعدات لأهالينا في غزة"، موضحًا أن هذه الكراتين بمثابة إعادة الحياة للأشقاء الفلسطينيين في ظل ما تعرضوا له من عمليات قصف من الكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية.

وشهد معبر رفح دخول قوافل مساعدات إنسانية للهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة؛ لتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مدار الأسبوعين الماضيين.

جهود مصرية لإدخال المساعدات

يأتي ذلك في ظل الجهود المصرية الحثيثة للوصول لسبل الحل الإيجابي للقضية الفلسطينية، وتزامنًا مع إقامة فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التفاوض اليوم، وسط لفيف من قيادات دول العالم الكبرى.

وبذلت مصر جهدًا كبيرًا في اليوم الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بدأ بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي غرفة الأزمات في مقر الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمراقبة تطورات الأزمة ومدة تأثيرها على استقرار الوضع الأمني الإقليمي، وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول، ثم تفرع الجهد المصري ليشمل الدور الإنساني المتمثل في فتح معبر رفح، وإعلان حالة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمصابين.