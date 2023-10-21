أيتن عامر معلقة على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة: يا رب لك الحمد

أعربت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها البالغة وذلك بعدما تمكنت شاحنات الدعم الإنسانية والطبية من المرور عبر معبر رفح إلى غزة، كإغاثة لهم، بسبب ما مروا به من عقاب جماعي من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القاهرة للسلام.

وشاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي تظهر فيها شاحنات الإغاثة وهي عائدة بعد نجاح المهمة، معلقة عليها: "يا رب لك الحمد والشكر".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور ومتابعي الفنانة أيتن عامر مع منشورها، معربين عن سعادتهم الكبيرة بسبب نجاح عبور أولى الشاحنات الخاصة باستغاثة أهل فلسطين، في محاولة لإنقاذ أهل غزة، مع قرب انتهاء المياه، والطعام، والمستلزمات الطبية معهم.

عودة شاحنات الإغاثة

وعادت شاحنات الإغاثة التي عبرت معبر رفح، قبل قليل، إلى الجانب المصري مرة أخرى، وذلك بعد أن أنزلت حمولاتها في الجانب الفلسطيني، حيث استقبلتها ناقلات تابعة للأونروا والمنظمات الحقوقية الموجودة في جنوب قطاع غزة.

وفتح معبر رفح البري أبوابه صباح اليوم السبت، لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتعرّض لعدوان عنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويتعرّض قطاع غزة لحصار عنيف، قطعت خلاله إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والغذاء عن سكان قطاع غزة، منذ عملية "طوفان الأقصى"، التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.