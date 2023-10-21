السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شاحنات الإغاثة تعود لمعبر رفح بعد تسليم المساعدات لأهالى غزة (صور)

الشاحنات المصرية
الشاحنات المصرية في معبر رفح

عادت شاحنات الإغاثة التي عبرت معبر رفح قبل قليل، إلى الجانب المصري مرة أخرى، وذلك بعد أن أنزلت حمولاتها في الجانب الفلسطيني، حيث استقبلتها ناقلات تابعة للأنروا والمنظمات الحقوقية المتواجدة في جنوب قطاع غزة. 

وفتح معبر رفح البري أبوابه صباح اليوم السبت، لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوان عنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. 

ويتعرّض قطاع غزة لحصار عنيف، قطعت خلاله إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والغذاء عن سكان قطاع غزة، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

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وقفة تضامنية لدعم فلسطين

وتجمع مئات من الشباب المتظاهرين والمتعصمين أمام بوابات معبر رفح بالجانب المصري، أمس السبت؛ لمساندة الموقف المصري الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية ومخاطبة العالم أجمع للضغط على الاحتلال، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة، تزامنًا مع كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتوريش، التي ألقاها وسط المعتصمين أمام المعبر خلال مؤتمر صحفي عالمي.

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وردد المعتصمون هتافات داعمة لموقف الدولة المصرية والمطالبة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات العاجلة، لإغاثة أهل غزة، وكذلك هتافات مؤيدة لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم، تجاه القضية الفلسطينية وحماية أهل غزة. 

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