بالأرقام.. مساعدات التحالف الوطني للشعب الفلسطيني (فيديو)

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية، نموذجًا رائدًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث بادروا بتجهيز المساعدات الإنسانية لأهل غزة، عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إغاثة الشعب الفلسطيني في نكبتهم من نيران الاحتلال.

وبعد ساعات من التوجيه، تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش، وضمت 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس، والتي تشمل أكثر من 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات.



وتشارك مؤسسة حياة كريمة في القافلة الشاملة انطلاقًا من سعيها الحثيث، وبذل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر، انطلاقًا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتحذيرها من خطورة تردي الموقف وتزايد وتيرة العنف، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وإحداث حالة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.