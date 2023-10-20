الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالأرقام.. مساعدات التحالف الوطني للشعب الفلسطيني (فيديو)

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية، نموذجًا رائدًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث بادروا بتجهيز المساعدات الإنسانية لأهل غزة، عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إغاثة الشعب الفلسطيني في نكبتهم من نيران الاحتلال.

وبعد ساعات من التوجيه، تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش، وضمت 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس، والتي تشمل أكثر من 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات. 

وتشارك مؤسسة حياة كريمة في القافلة الشاملة انطلاقًا من سعيها الحثيث، وبذل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر، انطلاقًا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتحذيرها من خطورة تردي الموقف وتزايد وتيرة العنف، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وإحداث حالة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

أكتوبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية التحالف الوطني غزة قطاع غزة

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. حسين لبيب يكتسح ويقترب من رئاسة الزمالك

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

فيديو رحمة زين.. مصرية توبخ مراسلة CNN أمام معبر رفح

حماس تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين

المساعدات الطبية تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

حرب غزة: سلطة المياه الفلسطينية تنجح في إيصال المياه لخان يونس