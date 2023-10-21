السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان مطاوع تعليقًا على دخول المساعدات الإنسانية لغزة: فلسطين فى القلب

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها وفخرها بالجهود المصرية عقب دخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، حيث كتبت حنان مطاوع عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت: "الشاحنات ابتدت تدخل معبر رفح، ألف حمد وشكر، فلسطين في القلب".

وتشارك النجمة حنان مطاوع في موسم دراما الاوف سيزون ببطولة مسلسل "صوت وصورة"، الذي يعرض حاليا على شاشة dmc، حيث حققت الحلقات الأولى من العمل نجاحا كبيرا.

أبطال مسلسل صوت وصورة 

 يقوم ببطولة مسلسل صوت وصورة للنجمة حنان مطاوع كلا من نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء و الإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it. 

قصة مسلسل صوت وصورة 

تدور أحداث مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد صوت وصورة، في إطار اجتماعي حيث يناقش قضية الإفراط في استخدام السوشيال ميديا، وكيفية تأثيره على الحياة الشخصية للأفراد والمجتمع من خلال قصة سيدة متزوجة مكافحة، تتسبب لها مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأزمات والمشاكل في حياتها.

حنان مطاوع النجمة حنان مطاوع إدخال المساعدات الإنسانية إلي غزة إدخال المساعدات المصرية القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

عبدالرحيم كمال عن فتح معبر رفح: "سلام على‏ اللى وقت المعجزة عبروا"

حنان مطاوع لـ"الدستور": الضمير الإنسانى لن يغفر مجازر الكيان الصهيونى فى غزة

حنان مطاوع: سعيدة بردود الفعل حول "صوت وصورة" وانتظروا مفاجآت في الأحداث المقبلة

أحمد الطاهرى يوجه الشكر للشركة المتحدة على تحقيق الحلم بإطلاق القاهرة الإخبارية

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب