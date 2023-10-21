حنان مطاوع تعليقًا على دخول المساعدات الإنسانية لغزة: فلسطين فى القلب

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها وفخرها بالجهود المصرية عقب دخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، حيث كتبت حنان مطاوع عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت: "الشاحنات ابتدت تدخل معبر رفح، ألف حمد وشكر، فلسطين في القلب".

وتشارك النجمة حنان مطاوع في موسم دراما الاوف سيزون ببطولة مسلسل "صوت وصورة"، الذي يعرض حاليا على شاشة dmc، حيث حققت الحلقات الأولى من العمل نجاحا كبيرا.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يقوم ببطولة مسلسل صوت وصورة للنجمة حنان مطاوع كلا من نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء و الإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it.

قصة مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد صوت وصورة، في إطار اجتماعي حيث يناقش قضية الإفراط في استخدام السوشيال ميديا، وكيفية تأثيره على الحياة الشخصية للأفراد والمجتمع من خلال قصة سيدة متزوجة مكافحة، تتسبب لها مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأزمات والمشاكل في حياتها.