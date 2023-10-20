الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مظاهرات تونسية رافضة لتهجير الفلسطينيين.. وقريبًا طائرة مساعدات أخرى لغزة

الفلسطينيين
الفلسطينيين

قالت نسرين رمضان، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن تونس شهدت العديد من المظاهرات والتي أصبحت مألوفة خلال هذه الأيام وهي داعمة للشعب الفلسطيني وتستنكر الاعتداءات عليهم من قبل الجانب الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه المظاهرات ترفض تهجير الفلسطينيين وتطالب بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن  المظاهرات جاءت استجابة للنداءات بالتظاهر في جمعة الغضب، وطالبت بطرد السفير الفرنسين مشيرة إلى أن المظاهرات زادت بعد قص مستشفى المعمداني.

جمع المساعدات مع الهلال الأحمر

وتابعت أنه طوال اليوم تكون المسيرات موجودة في شارع "الحبيب بورقيبة "، كما يوجد تظاهرات في المدارس وهناك تعبير عن الموقف الشعبي الرسمي بداية من حملة التبرعات التي يتم جمعها مع الهلال الأحمر بالإضافة لكل الأجهزة الطبية والأدوية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه يوجد دفعات من المساعدات ستصل لمطار العريش خلال الأيام المقبلة كما يتم جمع التبرعات لإرسالها لتونس. 

القاهرة الإخبارية المظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني ترفض تهجير الفلسطينيين المساعدات جمع التبرعات

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