أسامة الأزهري يشارك تأييد المواطنين في مظاهرات دعم الرئيس بشأن القضية الفلسطينية

دعم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، القضية الفلسطينية وسط تأييد المواطنين المصريين تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة.

ونشر “الدستور” هتافات الأزهري التي تمثلت في: “تحيا فلسطين، تحياة فلسطين حرة أبيه، تحيا غزة، يحيا المسجد الأقصى، تحيا مصر، نقولها للعالم ولإسرائيل".

وجابت التظاهرات ميادين وشوارع مصر عقب أداء صلاة الجمعة منددين بالعدوان على قطاع غزة.