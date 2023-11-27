الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هل حصل الراحل طارق عبدالعزيز على فرصته الفنية؟.. نهال عنبر تُجيب

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

سيطرت حالة من الحزن على نجوم الفن بعد رحيل الفنان طارق عبد العزيز، أمس الأحد، أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله "بقينا اتنين"، متأثر بأزمة قلبية، وتحدث عدد كبير من جمهور عن رحيله قبل حصوله على فرصة إبداع حقيقية في أحد الأفلام أو المسلسلات الفنية.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن السر وراء عدم حصوله على فرصة كاملة وأدوارفنية مهمة، وعلق: "حياة الفنان الفنية طالعة نازلة".

وتابعت: "الفنان طارق عبد العزيز لديه موهبة كبيرة والكل كان يؤكد هذا، وفي الفترة الأخيرة حصل على عدد من الأدوار الفنية الهامة في عدد من الاعمال الدرامية من بينهم مسلسل "آخر دور"، كان مبدع وعظيم فيه، وهذه هي حياة الفنان ما بين دور يظهر الموهبة وآخر خفيف".

وبحكم الصداقة المقربة بينها وبين الراحل طارق عبد العزيز، أكدت أنه لم يفكر يومًا في البطولة المطلقة وسبب تأخرها عنه، قائلًة: "في الحقيقة عمره ما بص للموضوع دا أبدًا، بالعكس كان شايف كل أدوراه بطولة مطلقة بالنسبة ليه، وكان شايف أنه الحمد لله عمل كل اللي نفسه فيه".

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كيف ودّعت نهال عنبر صديقها الفنان الراحل طارق عبدالعزيز؟

ووصفت الفنانة نهال عنبر صديقها الفنان الراحل طارق عبد العزيز بـ"الملاك، خاصًة بسبب مراعاته لمشاعر الآخرين دائمًا، ودائمًا ما كان يردد في حديثه كل شئ نصيب، إلى أن توفاه الله وهو يفعل أحب الأشياء لقلبه".

مسلسل "بقينا اتنين"

رحل الفنان طارق عبدالعزيز، عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، وهو الأمر الذي فاجأ الجميع خاصة العاملين معه في المسلسل ذاته.

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كيف ودّعت نهال عنبر صديقها الفنان الراحل طارق عبدالعزيز؟

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