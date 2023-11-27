كيف ودّعت نهال عنبر صديقها الفنان الراحل طارق عبدالعزيز؟

اتشح جميع العاملين في الوسط الفني بالسواد، بعد رحيل صديقهم الفنان طارق عبدالعزيز، رحيلًا مفاجئًا وهادئًا أثناء تصويره في مسلسله الجديد "بقينا اتنين"، الذي من المقرر طرحه في مطلع الشهر المقبل، وكان قد قارب على انتهاء تصوير آخر مشاهده، إلا أنه كان للقدر رأي آخر، حيث رحل فجر، أمس، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وذهب عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني لتوديعه قبل مثواه الأخير، على رأسهم الفنانة نهال عنبر، التي أكدت أنه كان أقرب الأصدقاء لها من الوسط، متابعًة: "إنسان خفيف ومحترم، وحقيقي نقدر نقول عليه شبه الملائكة، وعمر ما حد اشتكي منه أبدًا في الوسط الفني وحقيقي الناس كلها زعلانة عليه".

وتابعت عنبر في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، قائلًة: "كنّا لسه بنتكلم وبطمن عليه لأنه من فترة عمل قسطرة في القلب، ولكن كان كويس، وعمره ما اشتكي من أي تعب بالعكس كان بيقول إن أي تعب هو رضا من ربنا وبلاء لازم يصبر عليه عشان ربنا يأجره عنده، ربنا يرحمه يارب".

توفى طارق عبدالعزيز، مساء أمس، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية وإصابته في عضلة القلب وتشنجات، ونقل طارق عبدالعزيز إلى المستشفى ودخل العناية المركزة، ولكن توفى بعد دخوله بدقائق، ووقع أثناء تصوير مشاهده في مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير.

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان طارق عبدالعزيز كان من المفترض أن يظهر ضمن أبطال مسلسل “بقينا اتنين"، والمسلسل مكون من 20 حلقة وكان يحمل اسم "قائمة الأماني"، قبل أن يتم تغييره إلى "بقينا اتنين"، من بطولة شريف منير ومجموعة من النجوم مثل رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج شركة k ميديا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل "بقينا اتنين"

يتسم المسلسل بالطابع الاجتماعي النفسي اللايت كوميدي ويتناول صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية.