الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة الأخيرة.. مواعيد مسلسل ورق التوت على قناة CBC ومنصة WATCH IT

ورق التوت
ورق التوت

حقق مسلسل ورق التوت ردود أفعال قوية منذ انطلاق أولى حلقاته عبر قناة CBC الفضائية والذي يخوض بطولته الفنان شريف سلامة.

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل ورق التوت

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورق التوت والذي تكشف عن أحداث وكواليس مهمة ينتظرها عشاق المسلسل.

تعرض قناة CBC الفضائية الحلقة الأخيرة من مسلسل ورق التوت مساء غدا الأربعاء في التوقيتات التالية: 

  • العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
  • يتم عرض الحلقة عبر منصة واتش ات الرقمية.

غدًا.. عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورق التوت" على CBC

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موعد إعادة مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة

أبطال وصناع مسلسل ورق التوت

مسلسل ورق التوت بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وهم كل من: 

  • شريف سلامة
  • أسماء جلال
  • خالد أنور
  • ثراء جبيل
  • آية سليم
  • محمد كيلاني
  • سلوى عثمان
  • جمال عبدالناصر
  • نور النبوى
  • عمرو صالح
  • سلوى محمد علي
  • صفاء جلال
  • سمر علام
  • تميم عبدة
  • معتز هشام
  • سما إبراهيم
  • مصطفى منصور
  • يارا جبران
  • تامر مجدي
  • محمد ناصر
  • رضوي جودة
  • يوسف الأسدي
  • تقي حسام
  • المسلسل من تأليف عبادة نجيب
  • وإخراج حسام على.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل ورق التوت.. سماء إبراهيم تخطط لمفاجئة

قصة وأحداث مسلسل ورق التوت

ينتمي مسلسل ورق التوت لنوعية مسلسلات ذات الـ45 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويحمل العديد من القضايا الشائكة مثل الختان، والعنف المنزلي، وتحديد النسل، والجهل، والاضطراب النفسي، والتنمر، والتحرش الجنسي، ومشاكل الطبقة الاجتماعية.

قصة مسلسل ورق التوت 

تدور قصة مسلسل ورق التوت في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، وهو من الأعمال التي تدور في مكان واحد مثل مسلسلات السيت كوم، وتدور أحداثه في إطار دراما متشابكة بين الأبطال في زمن تسعة أشھر يجمعهم العمل والدراسة، ليواجه كل من الأبطال مصيرًا مختلفًا، بعد أن اجتمعوا في ورشة للتدريب على التمثيل، تحت قيادة «مروان»، والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، وهو مخرج ومدير أكاديمية للفنون. 

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