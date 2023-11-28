بالأزهر والعام.. اعرف امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي من الموضوعات المهمة التي ترتفع معدلات البحث عنها لأهمية الاختبارات الشهرية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني في تقييم طلاب صفوف النقل وإضافة مجموع الاختبارات الشهرية لمجموع نصف العام الدراسي.

نعرض في التقرير التالي جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي وفق المواعيد التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

تختلف مواعيد جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي من محافظة لأخرى ولكن الجدول الأساسي بدأ بالفعل من الأحد 26 نوفمبر 2023 وفي مدارس أخرى تبدأ من الغد الاربعاء 29 نوفمبر 2023، ويكون موعد انتهاء الاختبارات في 30 نوفمبر 2023 وبداية ديسمبر 2023.

تبقى للطلاب الذين بدأوا امتحانات من الاحد 26 نوفمبر 2023

الاربعاء 29 نوفمبر 2023

ICT لحصة واحدة

علوم لحصة واحدة

الخميس 30 نوفمبر

الدراسات لحصة واحدة

مهارات مهنية الحصة السادسة

في بعض مدارس محافظة القاهرة بدأت امتحانات الصف السادس من اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر وتستكمل من الغد

الاربعاء 29 نوفمبر 2023

مادة العلوم

مادة المهارات المهنية

الخميس 30 نوفمبر 2023

الدراسات الاجتماعية

تكنولوجيا المعلومات

الاحد 3 ديسمبر 2023

اللغة الانجليزية

الاثنين 4 ديسمبر 2023

الرياضيات

اختبار شهر نوفمبر للصفوف الأزهرية

تبدأ اختبارات شهر نوفمبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الاربعاء 29 نوفمبر 2023 بمادتي القرآن الكريم تكون لفترتين دراستين والتربية الاسلامية ويكون لفترة دراسية

الخميس 30 نوفمبر 2023

اللغة العربية لفترة دراسية واحدة

المهارات المهنية لفترة دراسية واحدة

الاحد 3 ديسمبر 2023

الدراسات الاجتماعية لفترة دراسية واحدة

العلوم فترة دراسية واحدة

الاثنين 4 ديسمبر 2023

الرياضيات فترة دراسية واحدة

تكنولوجيا المعلومات فترة دراسية واحدة

الثلاثاء 5 ديسمبر 2023

اللغة الانجليزية فترة دراسية واحدة

المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة) فترة دراسية واحدة