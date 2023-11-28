بالأزهر والعام.. اعرف امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي
جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي من الموضوعات المهمة التي ترتفع معدلات البحث عنها لأهمية الاختبارات الشهرية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني في تقييم طلاب صفوف النقل وإضافة مجموع الاختبارات الشهرية لمجموع نصف العام الدراسي.
نعرض في التقرير التالي جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي وفق المواعيد التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم في المحافظات.
جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي
تختلف مواعيد جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي من محافظة لأخرى ولكن الجدول الأساسي بدأ بالفعل من الأحد 26 نوفمبر 2023 وفي مدارس أخرى تبدأ من الغد الاربعاء 29 نوفمبر 2023، ويكون موعد انتهاء الاختبارات في 30 نوفمبر 2023 وبداية ديسمبر 2023.
تبقى للطلاب الذين بدأوا امتحانات من الاحد 26 نوفمبر 2023
الاربعاء 29 نوفمبر 2023
ICT لحصة واحدة
علوم لحصة واحدة
الخميس 30 نوفمبر
الدراسات لحصة واحدة
مهارات مهنية الحصة السادسة
في بعض مدارس محافظة القاهرة بدأت امتحانات الصف السادس من اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر وتستكمل من الغد
الاربعاء 29 نوفمبر 2023
مادة العلوم
مادة المهارات المهنية
الخميس 30 نوفمبر 2023
الدراسات الاجتماعية
تكنولوجيا المعلومات
الاحد 3 ديسمبر 2023
اللغة الانجليزية
الاثنين 4 ديسمبر 2023
الرياضيات
اختبار شهر نوفمبر للصفوف الأزهرية
تبدأ اختبارات شهر نوفمبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الاربعاء 29 نوفمبر 2023 بمادتي القرآن الكريم تكون لفترتين دراستين والتربية الاسلامية ويكون لفترة دراسية
الخميس 30 نوفمبر 2023
اللغة العربية لفترة دراسية واحدة
المهارات المهنية لفترة دراسية واحدة
الاحد 3 ديسمبر 2023
الدراسات الاجتماعية لفترة دراسية واحدة
العلوم فترة دراسية واحدة
الاثنين 4 ديسمبر 2023
الرياضيات فترة دراسية واحدة
تكنولوجيا المعلومات فترة دراسية واحدة
الثلاثاء 5 ديسمبر 2023
اللغة الانجليزية فترة دراسية واحدة
المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة) فترة دراسية واحدة