الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالأزهر والعام.. اعرف امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

امتحانات
امتحانات

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي من الموضوعات المهمة التي ترتفع معدلات البحث عنها لأهمية الاختبارات الشهرية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني في تقييم طلاب صفوف النقل وإضافة مجموع الاختبارات الشهرية لمجموع نصف العام الدراسي. 

نعرض في التقرير التالي جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي وفق المواعيد التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم في المحافظات. 

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

تختلف مواعيد جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي من محافظة لأخرى ولكن الجدول الأساسي بدأ بالفعل من الأحد 26 نوفمبر 2023 وفي مدارس أخرى تبدأ من الغد الاربعاء 29 نوفمبر 2023، ويكون موعد انتهاء الاختبارات في 30 نوفمبر 2023 وبداية ديسمبر 2023. 

تبقى للطلاب الذين بدأوا امتحانات من الاحد 26  نوفمبر 2023 

الاربعاء 29 نوفمبر 2023

ICT  لحصة واحدة 

علوم لحصة واحدة 

الخميس 30 نوفمبر 

الدراسات لحصة واحدة 

مهارات مهنية الحصة السادسة 

في بعض مدارس محافظة القاهرة بدأت امتحانات الصف السادس من اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر وتستكمل من الغد 

الاربعاء 29 نوفمبر 2023 

مادة  العلوم 

مادة المهارات المهنية 

الخميس 30 نوفمبر 2023 

الدراسات الاجتماعية 

تكنولوجيا المعلومات 

الاحد 3 ديسمبر 2023 

اللغة الانجليزية 

الاثنين 4 ديسمبر 2023 

الرياضيات 

مقرر شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي 2024 وموعد امتحانات الشهر

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023 لجميع صفوف النقل بالجيزة

 

اختبار شهر نوفمبر للصفوف الأزهرية 

تبدأ اختبارات شهر نوفمبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الاربعاء 29 نوفمبر 2023 بمادتي القرآن الكريم تكون لفترتين دراستين  والتربية الاسلامية ويكون لفترة دراسية 

الخميس 30 نوفمبر 2023 

اللغة العربية لفترة دراسية واحدة 

المهارات المهنية لفترة دراسية واحدة

الاحد 3 ديسمبر 2023 

الدراسات الاجتماعية لفترة دراسية واحدة 

العلوم فترة دراسية واحدة 

الاثنين 4 ديسمبر 2023 

الرياضيات فترة دراسية واحدة

تكنولوجيا المعلومات فترة دراسية واحدة 

الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 

اللغة الانجليزية فترة دراسية واحدة 

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جدول امتحانات شهر نوفمبر جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي شهر نوفمبر للصف السادس امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة

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