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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق اختبارات "البطل الأوليمبي" لناشئين كرة اليد بكفر الشيخ غدا

لعبة كرة اليد
لعبة كرة اليد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن انطلاق اختبارات انتقاء دفعة من الناشئين الجدد للعبة كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة غدًا الأحد 12 نوفمبر بالصالة المغطاة بنادى City club فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن شروط التقدم هى أن يكون المتقدم من البنين فقط للمرحلة السنية المطلوبة من مواليد 2008-2009 /2010-2011 من أبناء المحافظ وإحضار صورة شهادة ميلاد الناشئ 2-صورة الرقم القومي لولى الأمر 3- صورة شخصية حديثة للناشىء تقدم غدًا للإلتحاق بالاختبارات، لمن لم يسبق له تقديم الأوراق بالمديرية منذ وقت الاعلان عن فتح باب التقديم فى 24 سبتمبر.

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كشف طبي وقياس الطول والوزن واختبارات اللياقة البدنية للمشاركين

ويمر المتقدمين بعدة اختبارات من كشف طبي وقياس الطول والوزن واختبارات اللياقة البدنية والنفسية بالإضافة إلى الاختبار المهاري من قبل اللجنة العليا المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة اليد، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة.

ومؤخرا، فقد نظمت إدارة شباب فوه، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على فن الخرز والخزف، بمركز شباب قبريط بمشاركة عضوات نادى الفتاة وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الورشة تضمنت تدريب الفتيات على عمل الإكسسوارات بالخرز، قدمتها نور محمد، مدربة الاشغال اليدويه والحرفية، بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد، مسؤل أندية الفتاة بالمديرية، وفريق عمل المركز.

الأحد كرة اليد كفر الشيخ شباب كفر الشيخ المشروع القومي للموهبة

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