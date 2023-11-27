المدارس تستعد لانتخابات الرئاسة.. وتعليمات بانتهاء تصحيح اختبارات الشهر قبل الانتخابات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتجهيز المدارس وتسليمها للهيئة العامة للانتخابات، لاستخدامها كمقار انتخابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، المقررة فى الخارج 1 ديسمبر، وفى الداخل 10 ديسمبر.

وقال مصدر مسئول فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم إن الوزارة طالبت مديريات التربية والتعليم بضرورة التشديد على الإدارات التعليمية، كما طالبت بضرورة الانتهاء من تصحيح اختبارات شهر نوفمبر، وإعلان النتائج لطلاب صفوف النقل، قبل انتخابات الرئاسة.

وشدد المصدر على أن المدارس ستكون خالية من العملية التعليمية خلال الثلاثة أيام المقررة لعقد انتخابات الرئاسة، وهي من 1 ديسمبر إلى 3 ديسمبر المقبل.

وأكد أنه سيتم العودة إلى العملية التعليمية فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، للانتهاء من المنهج الدراسي المقرر قبل شهر يناير، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف المصدر أن المدارس تعقد حاليا اختبارات شهر نوفمبر، وفقا للجداول المحددة لكل مدرسة على حدة، فى المقرر الدراسي لشهر نوفمبر.

وفى سياق آخر، كان قد شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، في "مؤتمر الخبراء الإقليمي لتعزيز اللغة العربية في التعليم لبناء مجتمعات أكثر شمولًا"، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، والمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في بيروت.

وفى مستهل كلمته، أشاد الدكتور رضا حجازى بعنوان المؤتمر الذي تم اختيار موضوعه ليكون "تعزيز اللغة العربية في التعليم لبناء مجتمعات أكثر شمولا"، مؤكدا أن المؤتمر يأتى ضمن جهود منظمة اليونسكو للحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة الثقافات الأخرى، والتأكيد على ترسيخ الانتماء.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن مشروع التعاون الذي يعمل على مشاريع وفعاليات ومبادرات عديدة في إطار مستهدفاتها في تعزيز اللغة العربية، حيث أسهمت الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين منظمة اليونسكو ومؤسسة الأمير سلطان في دعم الاهتمام باللغة العربية كقناة لتجسير الفجوة بين الثقافات المختلفة، وخلق تواصل حضاري مع الآخرين، وحققت في هذا المجال نجاحات كبيرة على مستويات عدة.