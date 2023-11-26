الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تكشف أهمية دراسة منهج التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس المصرية اليابانية، هي مدارس تطبق المنهج المصري الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة الأنشطة الكاملة للتوكاتسو واليوم الدراسي الشامل بمصاريف دراسية وموجهة لاحتياجات الطبقة المتوسطة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد المدارس المصرية اليابانية، 51 مدرسة للعام الدراسي 2023-2024 بـ26 محافظة، ويبلغ عدد الطلاب 13600 طالب، على أن يتم قبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية فقط.

المدارس المصرية اليابانية تنفذ عددًا من الأنشطة احتفالًا باليوم الثقافى اليابانى

بناء 100 مدرسة جديدة

وأشارت الوزارة، إلى أن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان تنص على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم من خلال  بناء 100 مدرسة جديدة بمواصفات انشائية وكوادر تعليمية خاصة (طبقا للمعايير اليابانية ) كما يتضمن المشروع تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية لتلك المدارس.

وكشفت وزارة التعليم، أن أنشطة التوكاتسو هي مجموعة من الأنشطة اللا معرفية  تمارس بالمدارس المصرية اليابائية بغرض تنمية الطالب تنمية شاملة مما يساهم في تحقيق رفاهية الطالب والتركيز على الإبداع والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين

واوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تطبيق أنشطة التوكاتسو  تهدف إلى تحديد وحل المشكلات الصفية والمدرسية من خلال أنشطة جماعية حياتية يقوم بها التلاميذ لخلق حياة صفية وحياة مدرسية أفضل وأكثر متعة مما ينمى معها قدراتهم على العمل والحياة الاجتماعية فى المستقبل.

txt

محافظ مطروح يلتقى الخبيرة الأكاديمية فى مشروع المدارس المصرية اليابانية

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن أنشطة التوكاتسو تهدف إلى بناء الشخصية ومهارات العمل الجماعى والانتماء وقيم النظافة واحترام الذات والمسؤولية والتفكير، وتسمح الأنشطة للطلاب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء للوصول الى الأهداف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الأثر المتوقع على التلاميذ، حيث يهدف توكاتسو إلى تحسين معارف مجموعات التلاميذ وفهمهم وتحفيزهم وتشكيل شخصياتهم عن طريق العمل معا في الفصل الدراسي والمدرسة كشكل من أشكال المجتمع، وبذلك تعزيز قدراتهم العلمية والعملية، مما سيؤثر على مهاراتهم الحياتية كما هو مستهدف أيضا في نظام التعليم المصري الجديد 2.0 لذلك " الهدف هو بناء القدرات لتحقيق الأهداف العامة للحياة".

وزارة التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية مرحلة رياض الأطفال اللغة الإنجليزية الأنشطة الكاملة للتوكاتسو

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

المشدد 7 سنوات للبلوجر "أم زياد" بقضية الاتجار بالبشر.. والمحكمة توجه إنذارًا لأصحاب المحتويات الإلكترونية المُخلة

انفجار مولد كهرباء فى بنك بالإسكندرية

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

المصيلحى.. يشهد إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

تأكيدا لانفراد "الدستور".. الملا يفتتح معامل الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية

علاقة حرام.. القصة الكاملة لقضية البلوجر"أم زياد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل