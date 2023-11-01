محافظ مطروح يلتقى الخبيرة الأكاديمية في مشروع المدارس المصرية اليابانية

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتجربة التعليم اليابانى مع الإقبال الكبير من أهالي المحافظة لتعليم أبنائهم على هذه النوعية من التعليم المتميز، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة التعليم اليابانى في مصر مع ما تهتم به من نظام تربوي وسلوكى متميز يساهم في خلق جيل قادر على مواكبة العصر وبناء وطنهم.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، مع أكيموتو ميساكو الخبيرة الأكاديمية في مشروع المدارس المصرية اليابانية وبحضور النائب رزق جالى وعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ومدير المدرسة المصرية اليابانية بمطروح.

التعليم الياباني



وأعرب عن امتنانه وفخره بوجود نموذج للتعليم الياباني مع الإقبال الكبير عليه ومدى احترام الثقافة اليابانية وحب التعليم، مشيرًا إلى أنه من المقترح إنشاء مدرستين مصريتين يابانيتين جديدتين أحدهما بالعلمين والأخرى بمرسي مطروح.

يوم التعليم اليابانى

بينما أشادت ميساكو بما شهدته بالمدرسة من تنظيم وحسن تعاون بين المعلمين والطلاب واعتناء بهم، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ يوم التعليم اليابانى بالمدرسة ومتابعة أنشطة التوكاتسو.

مشغولات يدوية



في نهاية اللقاء أهدى محافظ مطروح، ضيفة المحافظة هدايا تذكارية لمشغولات يدوية تعبر عن الطابع البيئى والتراثي لمحافظة مطروح.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح