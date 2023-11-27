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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مقرر شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي 2024 وموعد امتحانات الشهر

طلاب
طلاب

حددت وزارة التربية والتعليم مقرر شهر نوفمبر للصف الرابع الإبتدائي 2024 منذ بداية العام الدراسي الجاري، والذي بدأ الطلاب في دراسته بداية من شهر نوفمبر الجاري على أن يؤدوا امتحانات شهر نوفمبر في المقرر بداية شهر ديسمبر، وتعرض الدستور في التقرير التالي مقرر  شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي 2024. 

مقرر شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي 2024

جاءت المواد الدراسية المقررة في شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي 2024 كالتالي: 

اللغة العربية: الوحدة الأولى "القراءة والفهم".

التربية الدينية الإسلامية: وحدة "الأنبياء والرسل عليهم السلام".

الرياضيات: الوحدة الأولى "المعداد".

العلوم: وحدة "النباتات والأشجار".

المهارات المهنية: وحدة "الأعمال اليدوية".

الآن رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024.. وموعد امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2024.. أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

موعد امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي

تحدد المدارس كل على حدة مواعيد امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي  على  مقرر شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي 2024، وفق ما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة  موعد امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي وكافة سنين النقل في المراحل ابتدائى – إعدادى – ثانوى، والتي تبدأ  يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.

 ويتم عقد امتحان الصف الرابع الابتدائي في مقرر شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي 2024 والذي يضعه موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

ويجرى امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي في جزء من الحصة الدراسية، ولا يتم عقده في الحصة الأولى، وبما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلًا للعملية التعليمية.

ووفق ما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحدد بعض المديريات، جدول  للامتحانات، وبعضها تترك تحديد الموعد لكل مدرسة على حدة، و يجري اختيار متوسط الدرجات الأعلى من ضمن اختبارات الثلاثة شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

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مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 في المدارس والجامعات

مقرر شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي مقرر شهر نوفمبر امتحان شهر نوفمبر التربية والتعليم جدول للامتحانات

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